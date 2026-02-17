Pärchen kauft gebrauchte Couch: Dann hört es plötzlich Geräusche aus dem Inneren
Atlanta (USA) - Die Freude über ihre neue Couch schlug für ein Paar aus den USA schnell in Verwirrung um, als es aus dem Inneren des Möbelstücks plötzlich seltsame Geräusche vernahm.
John Hardin hatte das Sofa kürzlich einem Arbeitskollegen abgekauft, der es selbst erst vor einiger Zeit erworben hatte. Da es nicht in seine Wohnung passte, wollte er es nun wieder loswerden.
Als der US-Amerikaner mit seiner Partnerin ein paar Stunden später ihren wohlverdienten Feierabend auf dem neuen Möbelstück genießen wollte, bemerkte seine Frau Samantha plötzlich ein Geräusch. "Ich sagte etwas zu meinem Mann, aber es war so leise, dass er es immer überhörte." Zuvor war ihr laut Newsweek bereits aufgefallen, dass ihre Hunde "unglaublich interessiert" an der Couch gewesen waren.
Samantha dachte allerdings, dass es am noch vorhandenen Katzengeruch läge, der von der Samtpfote des Vorbesitzers stammte.
Zwei Stunden lang trat das Geräusch immer wieder auf, bis die Anwohnerin schließlich genug hatte und einen Teil der Couch hochhob, um nachzusehen. Dabei hörte sie ein merkwürdiges Rumpeln.
Katze schleicht sich unbemerkt in verkaufte Couch
Nun fiel es ihrem Mann wie Schuppen von den Augen: Als er das Sofa bei seinem Bekannten abgeholt hatte, hatte dieser ihn eindringlich gewarnt, die Haustür nicht offen stehenzulassen, damit dessen Kätzchen "Cheeto" nicht entwischt.
Irgendwie hatte es das Tier allerdings geschafft, sich in das Wohnzimmermöbel zu schleichen und von John abtransportiert zu werden.
Sofort versuchte das Pärchen alles, um das Kätzchen aus der unangenehmen Lage zu befreien - was sich als nicht ganz einfach herausstellen sollte. "Wir haben bestimmt noch ein oder zwei Stunden damit verbracht, sie herauszulocken", erinnert sich Samantha, die die Aktion später auf TikTok veröffentlichte. Doch jegliche Versuche, inklusive Leckerlis und Couch kippen, blieben vergebens.
Schließlich schnitt Samantha beherzt ein Loch in den Stoff auf der Unterseite, griff hinein und packte das Kätzchen am Schlafittchen. Als die orange Katze endlich gerettet war, wurde sie zunächst im Hundekäfig untergebracht, damit die anderen Fellnase ihr nicht zu nahe kommen konnten.
Am nächsten Morgen konnte sie dann endlich wieder mit ihrem Besitzer vereint werden.
Titelfoto: Collage: Screenshot/TikTok/@mrs_samanthahardin