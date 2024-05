Sie lebte dort! Handwerker entdecken Frau hinter Supermarkt-Schild

Midland (USA) - Eine Frau in den USA wurde als "Rooftop-Ninja" bekannt, weil sie ein Jahr lang auf dem Dach eines Lebensmittelgeschäfts hinter dem Supermarkt-Schild lebte.

Die Frau hatte ihre ungewöhnliche "Dachgeschosswohnung" mit allem Notwendigen ausgestattet, besaß sogar einen kleinen Schreibtisch und eine Topfpflanze. (Symbolbild) © 123rf.com/peopleimages12

Handwerker, die mit Dacharbeiten auf dem "Family Fare Supermarket" in Midland im US-Bundesstaat Michigan beauftragt wurden, waren schockiert, als sie am 23. April ein Verlängerungskabel entdeckten, das zu dem geheimen Wohnraum der Frau führte, berichtet die New York Post.



Als die Arbeiter den Raum betraten, fanden sie einen eingerichteten Wohnbereich, der mit einem Minischreibtisch, Fußböden, einer Speisekammer mit Lebensmitteln und sogar einer Zimmerpflanze ausgestattet war.



Schnell dämmerte es ihnen, dass dort ein Mensch lebte.

Schließlich wurde die Polizei gerufen. Die Beamten holten die 34-jährige Bewohnerin ab und teilten ihr mit, dass sie sich eine andere Wohnung suchen müsse.

Bislang ist nicht klar, wie die Frau überhaupt zu der "Dachwohnung" kam und wie sie es ein Jahr lang schaffte, dort nicht erwischt zu werden.

Die Behörden boten der "Hausbesetzerin" unter anderem Hilfe bei der Wohnungssuche an, die sie jedoch ablehnte. Für den Supermarkt soll sie nicht gearbeitet haben, hatte aber einen Job.