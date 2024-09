Deutschland-Einreise wird für Star-Geigerin zur Farce: "Öffentliche Demütigung"

Die 27-Jährige bot sogar an, das empfindliche Instrument aus dem schützenden Koffer zu nehmen und es während des gesamten Fluges sicher an sich zu drücken.

"Ich habe sie angefleht und ihnen erklärt, dass ich am selben Tag Aufnahmen für mein Album mache und dass ich schon unglaublich oft mit dieser Fluggesellschaft geflogen bin und so etwas noch nie erlebt habe", so Abrami weiter.

Esther Abrami konnte glücklicherweise einen anderen Flug nach Berlin buchen. © Screenshot/Instagram/estherabrami

Abrami behauptet, das Ryanair-Personal habe sie dann "gezwungen", die Geige aus dem Koffer zu nehmen und diese dann in der Handgepäckvorrichtung zu vermessen.

"Die Maximallänge für das Handgepäck, für das ich bereits bezahlt hatte, beträgt 55 Zentimeter. Meine Geige misst 56 Zentimeter, sie passte diagonal hinein und war ansonsten einen Zentimeter zu lang. Selbst das wurde abgelehnt", schreibt sie fassungslos.

Die Geigerin erklärte dem Personal immer wieder, wie alt und zerbrechlich die Geige sei, doch die Flugbegleiter blieben hart: Wenn sie den Flug antreten wolle, müsse sie das Instrument mit dem anderen Gepäck im Frachtraum aufgeben oder es gar am Flughafen zurücklassen!

Doch zum Glück wurde am Ende alles gut, die Künstlerin konnte kurzfristig einen anderen Flug am selben Tag nach Berlin buchen, wo es keine Probleme mit dem Handgepäck gab.

"Nicht jeder Musiker hat so ein Glück. Einen Flug zu verpassen bedeutet oft, eine wichtige Arbeitsmöglichkeit zu verpassen, sei es ein Auftritt, eine Aufnahmesession oder ein wichtiges Meeting. In einer Branche, in der jede Chance zählt, kann ein solcher Vorfall Wellen schlagen und sich auf den Ruf und die Zukunftsaussichten auswirken. Das ist einfach inakzeptabel", sagt Abrami.

Die Fluggesellschaft Ryanair erklärte gegenüber TAG24 in einem Statement seither: "Geiger, die mit Ryanair reisen, müssen sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen auch: Wenn das Instrument größentechnisch passt, darf es mit an Bord, wenn nicht, muss es in den Frachtraum."