Säbelrasseln im Klassenzimmer: Lehrerin fordert Schüler zum Duell - Mädchen schwer verletzt

Im Hintergrund lief sogar ein Timer mit, während sich die Schüler duellierten. © Screenshot/X/@ApardoReports

Die Unterrichtsstunde der etwas anderen Art ereignete sich bereits im Mai 2022. Damals kam Chemielehrerin Loviata Mitchell auf die glorreiche Idee, einen Fechtwettbewerb im Klassenzimmer zu veranstalten.

Heute hat die US-Amerikanerin eine Zivilklage am Hals und ist ihren Job an der Volcano Vista High School in Albuquerque (New Mexico) los.

Die Großeltern einer 16-jährigen Schülerin zerrten Mitchell nämlich vor Gericht. Ihr Enkelin habe während eines Duells schwere Verletzungen erlitten, so die Vorwürfe. Wie NBC News berichtete, ließ die Lehrerin die Tische im Klassenraum so umstellen, dass in der Mitte des Zimmers eine ringförmige Freifläche entstand. Darin traten die Mädchen und Jungen gegeneinander an.

Besagter Schülerin sei in ihrem zweiminütigen Duell mit einem Schwert auf den rechten Unterarm, das Handgelenk und die Hand geschlagen worden. Tiefe Risswunden waren die Folge.