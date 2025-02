Sänger will gerade Song performen: Was dann passiert, lässt nicht nur ihn erschaudern

New York City - Er will doch nur singen! Ethan Pugh (26) ist kürzlich von Ohio nach New York City gezogen. Um dort eine Wohnung zu bekommen, musste der mittellose Künstler einige Abstriche in Kauf nehmen. Das durfte er am eigenen Leib erfahren, als er Ende Januar mal wieder einen seiner Songs vor laufender Kamera performen wollte. Stattdessen schuf er ganz ungewollt einen viralen TikTok-Hit.