Erstes Date am Strand endet in Katastrophe: "Es war beängstigend"

Nur mithilfe der Feuerwehr konnte Mitchell aus dem Sand befreit werden. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Breanne Sika

Bereits am vergangenen Samstag verbrachten die beiden ihre ersten gemeinsamen Stunden zu zweit am Strand in Leland, Michigan. Doch die Vorfreude und Nervosität über das Date verwandelten sich schnell in Panik.

Als Mitchell auf einen augenscheinlich instabilen Strandabschnitt zuging, um Steine zu sammeln, ahnte seine Date-Partnerin die kommende Katastrophe schon voraus und versuchte, ihn noch rechtzeitig zu warnen.

Doch zu spät: Der 38-Jährige betrat den unbeständigen Untergrund und versank bis zur Hüfte im Sand. Gegenüber People verriet Breanne, dass sie davon ausgeht, dass Mitchell aufgrund vorheriger Baggerarbeiten in dem instabilen Strandabschnitt abtauchte.

Angesichts der heiklen Lage nahm bei der 36-Jährigen langsam aber sicher die Panik überhand: "Es war beängstigend, weil ich nicht an ihn herankam und sah, dass er in Gefahr war. Aber ich wusste, dass es uns beide in Gefahr bringen würde, wenn ich zu ihm ginge."

Um seine Begleitung zu beruhigen, versicherte Mitchell seinem Date, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauche, denn nach seinem Empfinden würde er mittlerweile feststecken und nicht mehr tiefer sinken.