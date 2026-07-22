Schaf sorgt für Vollsperrung auf Autobahn und liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ludwigslust - Ein Schaf hat am Dienstagnachmittag für eine Vollsperrung auf der A14 bei Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern ) gesorgt. Polizisten fingen es ein.

Nach anderthalb Stunden konnte das völlig erschöpfte Tier eingefangen werden. © Polizeipräsidium Rostock

Gegen 16 Uhr erreichte die Polizei die Information, dass sich auf der A14 in Richtung Wismar ein Schaf auf der Fahrbahn befindet.

Die Beamten rückten aus und trafen den vierbeinigen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Mittelleitplanke an. Da blieb das Tier allerdings nicht lange: Panisch rannte es über die gesamte Breite der Autobahn und brachte sich und die Autofahrer in Gefahr, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre, sperrten die Beamten die A14 komplett und machten sich auf die Jagd.

Nach rund anderthalb Stunden konnte das ausgebüxte Schaf schließlich völlig erschöpft eingefangen werden.

Nach der Sicherung des Tieres konnte der Einsatz beendet und die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.