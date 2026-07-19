Paar stößt nach Hauskauf auf verborgene Tür im Boden: Was darunter schlummert, erstaunt sie
Maine - Nach dem Kauf eines uralten Bauernhauses ahnte die Besitzerin nicht, dass sich auf dem Grundstück noch ein Geheimnis verbergen sollte: In einem Nebengebäude kam plötzlich eine versteckte Tür zum Vorschein, die offenbar seit einem Jahrhundert nicht mehr geöffnet worden war.
Sam Ramsdell kehrte nach zehn Jahren in einer anderen Stadt in ihre Heimat nach Maine zurück. Grund war vor allem ein altes Bauernhaus, was ihr sofort ins Auge gestochen war. "Ich fand dieses Haus aus dem Jahr 1820, das einst einem berühmten Kapitän aus Maine namens Captain Bucknam gehörte", berichtet sie gegenüber Newsweek.
Jener Kapitän hatte die meiste Zeit seines Lebens mit Küsten- und Überseehandel verbracht. In seinem Wohnort galt er als fähiger Seemann und großzügige, engagierte Person.
Vor neun Monaten zog die 36-jährige Sam nun in sein Haus ein und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Grundstück auf Vordermann zu bringen. Dazu gehörte unter anderem auch, sich der alten Scheune zu widmen.
Dass sie dabei auf einen regelrechten Schatz stoßen sollte, hatte die US-Amerikanerin nicht erwartet. "Das Bauernhaus war in den vergangenen 200 Jahren weitgehend unverändert geblieben; als wir einzogen, lagerten wir daher jede Menge Kisten in der Scheune", erinnert sich Sam.
Beim Wegräumen der Kisten fiel ihr Blick dann auf eine vorher verborgene Tür im Boden.
Hausbesitzerin stößt auf geheime Tür
"Ich konnte kaum glauben, dass sie all die Jahre unentdeckt geblieben war." Im Raum darunter stießen sie und ihr Partner auf einige faszinierende Gegenstände, die laut ihrem Urteil mindestens ein Jahrhundert unberührt gewesen waren.
Unter ihren "Schätzen" befanden sich beispielsweise ein Apothekerfläschchen aus dem 19. Jahrhundert, eine Zahnbürste aus Knochen und ein kleiner Topfdeckel aus Messing.
"Ich habe unheimlich viele Dinge gefunden: zahlreiche alte Flaschen aus der Zeit zwischen 1840 und 1920, Schuhe aus den 1860er-Jahren, Tintenfässer, landwirtschaftliche Geräte, Kinderspielzeug, verschiedenste Medizinflaschen - fast 250 davon völlig unbeschädigt -, Tassen, Teller, Münzen, Tonpfeifen aus Schottland (etwa aus dem Jahr 1850), Schmuck sowie jede Menge Tierknochen und Muschelschalen", freut sich Sam.
Um das Alter der Fundstücke richtig einschätzen zu können, zog die Hausbesitzerin einen Historiker hinzu, der auch direkt bestimmen konnte, wie viel die einzelnen Gegenstände etwa wert sind. Einige der Flaschen, die Sam entdeckt hat, könnten ihr demnach bis zu 400 Dollar (349 Euro) einbringen.
Bisher könne sie sich aber nicht von ihren "Schätzen" trennen, gibt Sam zu. "All diese Dinge erzählen die Geschichte der Menschen, die sich hier vor 200 Jahren ein Leben aufgebaut und eine Familie großgezogen haben", erklärt sie ihre Entscheidung. Ihre Neugier sei nun auf jeden Fall noch mehr geweckt und sie plant, den Raum unter der Scheune noch weiter zu inspizieren.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Sam Ramsdell