Schatz im Nachttisch: Paar findet knapp 400.000 Mark und begeht krassen Fehler!

Herbstein - Ein Fund, der das Leben verändern könnte: Ein Ehepaar entdeckt bei Renovierungsarbeiten in einem alten Haus im hessischen Herbstein (Vogelsbergkreis) eine unglaubliche Summe von 386.680 D-Mark. Doch statt eines Geldsegens folgt eine bittere Lektion.

Genau 386.680 D-Mark fand das Pärchen versteckt in Keks- und Kaffeeverpackungen in einem zuvor rechtmäßig erworbenen Haus. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Das Ehepaar hatte die heruntergekommene Immobilie nach dem Tod des Vorbesitzers erworben und plante umfassende Sanierungen, wie aus einem aktuellen Bericht der "Hessenschau" hervorgeht.

Als sie das Geld im Dezember 2023 in einem Nachttisch versteckt in alten Keks- und Kaffeeverpackungen entdeckten, glaubten sie an eine glückliche Fügung, die ihre Renovierungspläne finanzieren könnte.

Doch um die D-Mark-Scheine in Euro umzutauschen, musste der Fund zunächst gemeldet und darauf gehofft werden, dass der rechtmäßige Eigentümer innerhalb von sechs Monaten keinen Anspruch erhebt.

Mit dem Bargeld fuhren die Eheleute also nach Bielefeld, wo ihre Tochter ohnehin einen Termin hatte und wo sie hofften, dass der krasse Fund möglicherweise nicht ganz so auffallen würde wie im eigentlich zuständigen Fundbüro der benachbarten Kreisstadt Lauterbach.

Aber das Fundbüro in Bielefeld verweigerte die Annahme des Geldes und verwies die Finder an die Polizei, wo sie plötzlich angaben, das Geld auf einem Schwimmbad-Parkplatz entdeckt zu haben.