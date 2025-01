Als Mutter sieht, dass sich im Türspalt etwas bewegt, macht sie sofort ein Foto

Southern California (USA) - In den ersten Jahren mit einem Kind gibt es für den Großteil der Eltern ein ganz prägnantes Thema: der Schlaf. Aus diesem Grund versucht man, als Eltern immer wieder die Schlafsituation zu analysieren und zu optimieren. Auch eine Mutter aus Kalifornien kann davon ein Lied singen. Die US-Amerikanerin steckt mit ihrem Sohn (3) gerade in der "Neues Bett"-Phase.

US-Amerikanerin Brynn teilt auf ihrem TikTok-Profil ihren Alltag als Mutter. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/brynn_ann

Brynn, die mit ihrer Familie in Südkalifornien lebt, hatte bisher eigentlich ziemlich entspannte Nächte mit ihrem Sohn erleben dürfen. Das änderte sich schlagartig, als der Junge aus seinem Gitterbett herausgewachsen war.

"Mein Sohn liebte sein Kinderbett, aber er ist wirklich groß", erklärt Brynn gegenüber Newsweek. "Er stieß sich den Kopf und brauchte definitiv mehr Platz."

Ein neues Bett musste also her und damit auch eine große Veränderung für den Sprössling, welche seine Mutter gar nicht erwartet hatte. "Mein Sohn hat immer gut geschlafen, also dachten wir nicht, dass die Umstellung so schwer sein würde, aber wir lagen falsch."

In den ersten Nächten wäre ihr Sohn zwischen fünf und zehnmal aufgestanden und zu ihr gekommen oder hätte gespielt. Auch, wenn es mittlerweile schon besser klappt, hat sich der Dreijährige noch nicht an sein "Große-Jungen-Bett" gewöhnt.

Das zeigt auch die Situation, welche Brynn zuletzt erleben musste. Als sie sich selbst gerade fürs Bett fertigmachte, bemerkte sie eine Bewegung am unteren Spalt ihrer Schlafzimmertür.