Was ist das? Schlange verschluckt großes, rundes Etwas und muss unters Messer

Gaithersburg (USA) - Das Kriechtier dachte vermutlich, es wäre ein Ei: Eine Rattenschlange verschluckte eine große eierschalenfarbene Kugel und kam direkt in den OP-Saal.

Eine große Kugel verstopfte den Magen der Rattenschlange. © Bildmontage: Instagram/secondchancewildlifecenter

Wie die US-Tieretter des "Second Chance Wildlife Center" kürzlich bei Instagram mitteilten, handelte es sich bei der Schlangen-Operation in Gaithersburg (Maryland) um einen der ungewöhnlichsten Fälle, den sie je behandeln mussten.

"In diesem Fall war der Gegenstand so lange im Magen der Schlange gefangen gewesen, dass sich ein Loch durch die Haut der Schlange gegraben hatte", heißt es in dem Beitrag. Laut den Tierexperten verschlucken gerade Rattenschlangen häufig Fremdkörper, allerdings meist kleinere wie etwa Golfbälle oder Lockeier.

Tierärzte befreiten das Reptil, das einen Schaltknüppel verschluckt hatte! Anschließend nähten die Mediziner den Magen ihres tierischen Patienten wieder zu und reparierten das Loch an der Unterseite.