23.09.2024 14:21 Schock im Einkaufszentrum: Stiere trampeln über Parkplatz - dann rennen sie in Wohnsiedlung

Was für ein riesiger Schock: Am gestrigen Sonntag verwandelte sich der Parkplatz eines Einkaufszentrums in Massachusetts kurzzeitig in eine Rodeo-Arena.

Von Svea Nieberg

North Attleborough (Massachusetts/USA) - Was für ein riesiger Schock: Am gestrigen Sonntag verwandelte sich der Parkplatz eines Einkaufszentrums im US-Bundesstaat Massachusetts kurzzeitig in eine Rodeo-Arena. So etwas sieht man nicht alle Tage: Acht Bullen rannten am gestrigen Sonntag durch eine US-amerikanische Stadt. © Instagram/Screenshot/401.car_los So waren acht Bullen aus den Ställen eines eintägigen Rodeo-Festivals ausgebrochen und in einer Herde über das Grundstück der "Emerald Square Mall" gerannt, wie das Nachrichtenportal New York Post berichtete. Dabei trampelten sie ein Zelt zu Boden, zerstörten einen Zaun und machten sich dann auf in Richtung einer Autobahn, bogen kurz davor jedoch in einen Wald ab, wo bereits das erste Tier wieder eingefangen werden konnte. Die anderen rannten weiter durch das Unterholz, kamen schließlich in einer Wohnsiedlung an, wo sie einigen nichtsahnenden Einwohnern Überraschungsbesuche abstatteten. Kurioses Als Familie nach oben zur Lampe sieht, traut sie ihren Augen kaum "Als ich aus meinem Haus trat, sagte ich sofort: 'Das sind keine Pferde, das sind echte Bullen' und 'Oh mein Gott!'", erklärte ein Anwohner, noch immer unter Schock, gegenüber einem Kamerateam. Online machen erschreckende Videos die Runde Ein Bulle ist noch immer auf freiem Huf! In einer kleinen Herde rannten die Bullen über den Parkplatz. © Facebook/Screenshot/Steven Jacques Gegen 16.30 Uhr fanden sich sechs der noch immer sieben frei laufenden Stiere im Garten von Gee Sounthonevat wieder, über dessen Zaun sie nicht springen konnten. Kurzerhand konnten auch sie eingefangen werden. Der achte ist zum aktuellen Zeitpunkt noch immer unterwegs. Sounthonevat reagierte im Gegensatz zu seinen Nachbarn weniger panisch auf die Situation, richtete statt entsetzten Worten eher wohlwollende an die Tiere: "Mir tun die Bullen einfach nur leid. Ich meine, sie sind sicher aus einem bestimmten Grund ausgebrochen." Kurioses Teenager übernimmt Steuer von Linienbus - und beschädigt mehr als 20 Fahrzeuge! Während Einsatzkräfte noch immer auf der Suche nach dem letzten Rind sind - und Anwohner warnen, diesem auf keinen Fall zu nahezukommen -, musste die Veranstaltung "Festival Rodeo" vorzeitig schließen. Derzeit ermittelt die Polizei. Immerhin: Wie durch ein Wunder wurde bisher noch kein Mensch verletzt. Auch die eingefangenen Stiere waren wohlauf.

