Frau probiert beim Shoppen Schuhe an - was ihr dann passiert, ist ihr schrecklich peinlich

USA - Dieser Shopping-Ausflug endete in einem kleinen Drama.

Nachdem sie der Verkäuferin ihr Problem geschildert hatte, ging das Trio gemeinsam zurück zu dem Platz, an dem Sarah ihre Schuhe zuletzt gesehen hatte. Und dann ging die Suche los – in der Hoffnung, dass der Dieb nicht weit gekommen war.

Anschließend ging sie gemeinsam mit ihrer Mutter zur Kasse, um den vermeintlichen Schuhklau zu melden. "Das ist nicht lustig, das ist mir so peinlich", lachte Sarah dabei die gesamte Zeit über.

"Jemand hat meine Schuhe mitgenommen", berichtete sie noch immer schockiert in dem Video.

Mittlerweile wurde der Clip bereits mehr als 1,4 Millionen Mal angeschaut und die Nutzer in den Kommentaren lachten sich schlapp.

Glücklicherweise gab es dann schließlich noch ein kleines Happy End: Tatsächlich fand die junge Frau ihr Paar Schlappen schließlich wieder – ordentlich in einem der Regale: "Jemand hat sie anprobiert", kicherte sie.

Und tatsächlich! In einem Update-Video konnte Sarah über sich selbst nur den Kopf schütteln: "Am Anfang der Aufnahme, wo ich so panisch bin", erklärte sie grinsend. "Seht ihr die schwarzen Sandalen dort?"

Die Schuhe waren also die gesamte Zeit über in Sichtweite gewesen.