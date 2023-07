Horror im Urlaubsparadies: Paar wird für kurze Uber-Fahrt fast 30.000 Dollar berechnet

Costa Rica - Ob sich diese Fahrt gelohnt hat? Ein junges Pärchen verbringt seinen Urlaub in Costa Rica. Als die beiden eines Morgens ihr Konto checken, trifft sie jedoch der Schlag. Der Fall ist kompliziert, aber dennoch gelöst.

Keine schöne Hochzeitsreise: Douglas Ordonez und seine Frau Dominique erlebten in Costa Rica ein Urlaubs-Fiasko. © Screenshot/Instagram/douglasordonezjr

Für einen Urlaub im Ausland muss man schonmal tiefer in die Tasche greifen, besonders, wenn es sich dabei um einen Hochzeitstag handelt.

Wie viel Kohle ein Pärchen, Dominique und Douglas Ordonez aus den USA, allerdings "ausgeben" musste, mutet dann doch mehr als kurios an.

Das liegt jedoch nicht etwa an zügellosen und wilden Partynächten mit Sekt und Schampus, sondern an einer unfassbaren Panne des Dienstleistungsunternehmens Uber. Nach Informationen der "New York Post" hatte dieses dem Pärchen sage und schreibe 29.994 US-Dollar (umgerechnet circa 27.300 Euro) für eine lapidare Taxi-Fahrt abgezogen.

Doch handelte es sich dabei um eine blöde Verwechslung, einen Tippfehler oder sind die Urlauber gar Betrügern aufgesessen?

Um es vorwegzunehmen: Des Rätsels Lösung ist nicht so ganz klar. Die betroffenen gaben ein schockiertes Statement auf TikTok zur Sachlage ab.

"Unsere Fahrt mit Uber hat in der Landeswährung 29.994 Colones gekostet, was 54 US-Dollar entspricht. Doch Uber hat es nicht umgerechnet, sondern 1 zu 1 als Dollar abgezogen. Und unsere Bank hat es einfach bezahlt".