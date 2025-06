Am Abend zuvor betrank sie sich mit ihrem Doc: Sängerin stirbt nach Beauty-Eingriffen!

Maputo/Istanbul - Eigentlich lief im Leben von Ana Bárbara Buhr Buldrini (31) aka. Ana B alles nach Plan: Die Sängerin und Influencerin konnte berufliche Erfolge feiern und heiratete vor wenigen Wochen endlich den Mann ihrer Träume. Doch Schönheitsoperationen in der Türkei setzten dem Leben der Brasilianerin nun ein jähes Ende. Die Hintergründe des Zwischenfalls schockieren.

Ana Bárbara Buhr Buldrini (31) starb wenige Stunden nach ihren Beauty-Eingriffen. © Montage: Instagram/anabmusic

Es ist noch keine zwei Monate her, da gab die 31-Jährige ihrem langjährigen Freund Elgar Miles in ihrer Wahlheimat Mosambik das Jawort. Nun muss er den Tod seiner Frau verkraften.

Wie das Portal G1 berichtete, reiste das Ehepaar vor rund eineinhalb Wochen in die Türkei. In Istanbul wollte Ana mehrere kostenlose Beauty-Eingriffe über sich ergehen lassen - im Gegenzug für die Klinik werben, in der sie sich unters Messer legen lassen würde.

Am Sonntag (15. Juni) wurden dann eine Brustvergrößerung, Fettabsaugung und Nasen-OP durchgeführt - drei Tage früher als eigentlich geplant. Nur wenige Stunden später war die Sängerin tot, wie ihr Mann in der vergangenen Woche auf Instagram bestätigte.

"Wir sind am Sonntag in die Klinik gegangen, nur um uns alles anzusehen, aber der Arzt wollte den Eingriff durchführen, ohne dass Ana vorbereitet war", berichtete Elgar gegenüber G1.

Besonders heftig: Noch am Vorabend sollen die beiden gemeinsam mit dem Chirurgen feiern gewesen sein! Damals waren sie noch in dem Glauben, die OPs stünden erst Tage später an.