Schwanger mit 70: Seniorin bringt Zwillinge zur Welt!

Kampala (Uganda) - In einem Alter, in dem andere Frauen schon längst ihre Enkel in den Armen halten, ist eine 70-Jährige aus Uganda in dieser Woche noch einmal (oder besser gesagt: zweimal) Mutter geworden! Die Seniorin, die durch eine IVF-Behandlung schwanger geworden war, brachte per Kaiserschnitt Zwillinge zur Welt - einen Jungen und ein Mädchen.