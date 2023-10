Schwangere Frau ist entsetzt, als sie von Toilette aufsteht - Klobrille sieht plötzlich merkwürdig aus

Keisha Sethi (24) färbte während ihrer Schwangerschaft die Klobrille blau. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/fitnesswithkeisha

Haarausfall, Krämpfe in den Beinen, Verstopfung oder morgendliche Übelkeit: Eine Frau, die ein Kind erwartet, erlebt in ihrer Schwangerschaft oft unschöne "Nebenwirkungen" an oder in ihrem Körper.

Was die 24-jährige Keisha Sethi allerdings durchgemacht hat, hört man nicht alle Tage.

Die ungewöhnlichen Beschwerden machten sich bei Keisha, die als Fitnesstrainerin in London arbeitet, im zweiten Trimester bemerkbar.

"Mein Partner kam zu mir und fragte: 'Hast du heute etwas Blaues getragen?' Und ich sagte: 'Nein'", erinnert sich die 24-Jährige gegenüber Today.com. "Dann brachte er mich in unser Badezimmer und zeigte auf den Toilettensitz."

Zu ihrem Entsetzen war die Klobrille an der Stelle, wo Keisha gesessen hatte, "leuchtend blau" gewesen.