Frau erklärt Schwiegereltern, dass sie schwanger ist: Erste Frage der beiden geht viral

Kalifornien (USA) - Das ist jetzt nicht unbedingt die erste Frage, die man von seinen Schwiegereltern hören will, wenn man schwanger ist. Immerhin: Als Trostpreis gab es dafür Ende November einen viralen Hit auf TikTok .

Jerry und Roberta staunen, als sie die Nachricht hören. Für Nicole Jackson (42) ist es das dritte Kind. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mrs.jackson_10

Eingestellt wurde das kuriose Video von der Schwangeren höchstselbst: Nicole Jackson (42) aus Kalifornien. Zusammen mit ihrem Mann Scott (46) freut sie sich auf ihr drittes Kind, das im kommenden Juni auf die Welt kommen soll.

Das Paar hat jeweils zwei Söhne aus früheren Ehen, erwartet jetzt den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Diese Konstellation hat Jacksons Schwiegereltern Jerry und Roberta allerdings nicht aus der Fassung gebracht, als sie von der Neuigkeit erfuhren.

Stattdessen wunderte sich vor allem Jerry. "Niemals, in eurem Alter?!", ruft der 81-Jährige in dem Video, während sich seine Frau lachend und überrascht an ihn kuschelt.

Was wie ein erster Eklat lange vor der Geburt klingt, kommt bei den werdenden Eltern zum Glück überraschend anders an, als man denken könnte.