Schwerer Unfall: Autofahrer ist so betrunken, dass der Alkohol-Tester nicht mehr funktioniert

Oronnne (Polen) - In Polen verursachte ein Autofahrer einen Unfall. Schnell war klar, dass der Mann so stark betrunken war, dass das Atemalkohol-Testgerät nicht mehr funktionierte.

In Polen war ein Autofahrer so betrunken, dass der Alkoholwert-Tester nicht mehr messen konnte, weil die Skala nur bis vier Promille anzeigt. (Symbolbild) © KPP Garwolin (Polizei Garwolin)

Wie die Polizei des Kreises Garwolin am Dienstag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am vergangenen Sonntag im Dorf Oronne in der Woiwodschaft Masowien, rund 70 Kilometer südöstlich der polnischen Hauptstadt Warschau.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 45-Jährige mit seinem Audi unterwegs war, als er nahe Maciejowice in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Zum Zeitpunkt des Unglücks saßen drei Leute im Wagen.

Die Beamten ordneten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer an - und staunten nicht schlecht über das, was im Folgenden geschah.

Der Mann war so sternhagelvoll, dass die Skala des Messgerätes nicht ausreichte. Also wurde ihm zur Analyse der Alkoholkonzentration in seinem Körper Blut entnommen.

Das genaue Ergebnis steht noch aus. Doch bereits jetzt ist klar, dass er mehr als vier Promille intus hatte. Bis zu diesem Wert misst das Gerät.