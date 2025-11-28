Frau kauft günstige Boots, was sie unter dem Preisschild entdeckt, lässt ihr den Atem stocken

USA - Was für ein Glücksgriff! Eine Secondhand-Liebhaberin konnte kaum glauben, was für ein Schnäppchen sie mit diesem ganz besonderen Paar Schuhe gemacht hatte.

Die Schnäppchen-Schuhe erregten sofort Noemis Aufmerksamkeit. © Bildmontage: Screenshot/Reddit/Catlady4ever

In einem Post auf der Social-Media-Plattform Reddit verriet Noemi kürzlich, ein Paar Boots gefunden zu haben, das sofort ihre Aufmerksamkeit erregt hatte.

Nicht nur optisch gefielen ihr die Stiefel, auch das weiche Leder hätte sie sofort überzeugt. Als sie schließlich einen Blick auf den Preis warf, war die Sache entschieden: Noemi sackte die Boots für 17,99 US-Dollar (umgerechnet rund 15,50 Euro) ein.

Die wahre Überraschung entpuppte sich allerdings erst, als die Frau nach dem Kauf einen genaueren Blick auf die Sohlen warf. "Hab mich entschieden, mir die Marke anzusehen und konnte meinen Augen kaum trauen", schreibt sie unter dem Post.

Dazu hält sie in einer Reihe von Bildern die leuchtend roten Sohlen, die sich unter den Boots versteckten, in die Kamera. Auf der letzten Aufnahme zeigt Noemi, welcher Marke ihre neu erstandenen Schuhe entstammen und ließ die User damit ausflippen.