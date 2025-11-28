Schülerinnen schießen Ball auf Dach: Was eine Möwe dann tut, erstaunt sie alle

Istanbul (Türkei) - Sie gab sich wirklich Mühe, so als hätte sie die ganze Zeit gewusst, worum es geht. Daran dürfen erhebliche Zweifel bestehen. Doch wie sagte einst Otto Rehhagel: "Wer gewinnt, hat recht". Und das hatte am Ende auch die Möwe dank ihrer klasse "Performance". Der Vogel schoss zwar kein Tor, erreichte dafür aber ein sehr ehrenwertes Ziel.

Die Spannung der Schülerinnen steigt: Was wird die Möwe mit ihrem verschossenen Ball machen? © Bildmontage: Instagram/Screenshots/seda_akyol_yilmam

Nachdem die Schülerinnen von Seda Yilmam im Sportunterricht ihren Ball auf das Dach einer Cafeteria geschossen hatten, tauchte die Möwe kurz darauf dort auf. Dann machte sie sich an dem Ball zu schaffen, während die Mädels, die in Istanbul zur Schule gehen, gebannt am Rand standen.

In einem Instagram-Video der Lehrerin ist das kuriose Schauspiel zu sehen. Darin pickt die Möwe immer wieder gegen den Ball, der bereits am Rande des Daches liegt.

Was genau das Tier antreibt, ist unklar. Doch die jungen Damen scheinen große Hoffnung in die Möwe zu setzen, die schließlich tatsächlich liefert. Mit einem beherzten letzten Schnabelschlag haut der Vogel den Ball vom Dach in die Arme der erstaunten, wie begeisterten Schülerinnen. Diese ziehen kurz darauf jubelnd davon.

In einem Interview mit The Dodo lieferte ihre Lehrerin diese Woche noch ein paar lustige Details zu der Geschichte.