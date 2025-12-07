Seltenes Glück: Ehepaar wird gemeinsam 100 Jahre alt und verrät Lebensgeheimnis
Von Philipp Rahn
Fulda - Karsten Thormaehlen fotografiert weltweit Hundertjährige, aber ein Ehepaar, das gemeinsam dieses Alter erreichte, war ihm bisher nicht begegnet. Wie haben Maria und Ludwig Jökel das geschafft?
"Alles in Maßen" - das bezeichnet Maria Jökel als ihr Geheimnis für ein langes Leben. Vor wenigen Tagen ist sie 100 Jahre alt geworden. Und das nur einen Monat, nachdem ihr Ehemann Ludwig Jökel seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.
Seit nunmehr 73 Jahren ist das Paar aus Osthessen verheiratet. Ludwig und Maria seien sogar schon zusammen in den Kindergarten und zur Schule gegangen, erzählt die Tochter des Paares, Petra Hartung.
Hartung sagt, das Geheimnis für ein langes Leben sei vor allem Bewegung. "Früher, nach dem Renteneintritt, sind sie jeden Tag zwei Stunden flott im Wald marschiert."
Noch heute laufe ihr Vater jeden Tag eine Stunde im Hof mit dem Rollator. Wichtig sei zudem eine gesunde Lebensführung. "Alles in Maßen", ergänzt Maria Jökel. Glücklich mache die Eheleute vor allem ihre Familie, so die Tochter. Sie haben zwei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel.
Fotograf beeindruckt von Fitness der Eheleute
Für Karsten Thormaehlen sind Maria und Ludwig Jökel das erste Ehepaar über 100, das er fotografiert hat. Beeindruckt habe ihn, wie fit die frühere kaufmännische Angestellte und der ehemalige Bergmann noch seien, sagt er nach dem Termin.
Für seine Bücher, Ausstellungen und Werbekampagnen hat der Wiesbadener Fotograf seit 2006 in aller Welt Hundertjährige und noch ältere Menschen mit der Kamera besucht.
Kürzlich erschien im Knesebeck Verlag sein vierter Bildband "100 Jahre Lebensglück" mit Porträts von Menschen, die 1925 und früher geboren wurden.
Für seine Arbeit suche er weltweit nach Menschen mit einem dreistelligen Alter, erzählt der Fotograf. "Die Wahrscheinlichkeit Menschen über 100 zu treffen, ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer weiter gewachsen, weil das Durchschnittsalter wächst", sagt Thormaehlen.
Das lässt sich auch aus Statistiken ablesen. Die Zahl der über Hundertjährigen ist seit 2011 um gut ein Viertel gestiegen, wie aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Ende 2024 gab es demnach rund 17.900 Menschen mit einem dreistelligen Alter in Deutschland.
