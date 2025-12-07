Seltenes Glück: Ehepaar wird gemeinsam 100 Jahre alt und verrät Lebensgeheimnis

Fulda - Karsten Thormaehlen fotografiert weltweit Hundertjährige, aber ein Ehepaar, das gemeinsam dieses Alter erreichte, war ihm bisher nicht begegnet. Wie haben Maria und Ludwig Jökel das geschafft?

Ludwig und Maria Jökel sind eines der äußerst wenigen Paare, die gemeinsam 100 Jahre alt werden durften. © Christian Lademann/dpa

"Alles in Maßen" - das bezeichnet Maria Jökel als ihr Geheimnis für ein langes Leben. Vor wenigen Tagen ist sie 100 Jahre alt geworden. Und das nur einen Monat, nachdem ihr Ehemann Ludwig Jökel seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.

Seit nunmehr 73 Jahren ist das Paar aus Osthessen verheiratet. Ludwig und Maria seien sogar schon zusammen in den Kindergarten und zur Schule gegangen, erzählt die Tochter des Paares, Petra Hartung.

Hartung sagt, das Geheimnis für ein langes Leben sei vor allem Bewegung. "Früher, nach dem Renteneintritt, sind sie jeden Tag zwei Stunden flott im Wald marschiert."

Noch heute laufe ihr Vater jeden Tag eine Stunde im Hof mit dem Rollator. Wichtig sei zudem eine gesunde Lebensführung. "Alles in Maßen", ergänzt Maria Jökel. Glücklich mache die Eheleute vor allem ihre Familie, so die Tochter. Sie haben zwei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel.