Seniorin (87) kämpft gegen Einbrecher, dann bietet sie ihm Mandarinen an

Brunswick (USA) - Im Schutz der nächtlichen Dunkelheit schlich sich ein Einbrecher in das Haus von Marjorie Perkins. Er stellte sich an das Bett der älteren Dame und bedrohte sie dann mit einem Messer. Doch wie sich herausstellte, war die 87-Jährige körperlich in erstaunlich guter Verfassung ...

In den USA wurde eine 87-Jährige nachts in ihrem Haus von einem Einbrecher (17) angegriffen. Sie sagte, sie sei froh, dass sie nicht schlimmer verletzt worden sei. (Symbolbild) © 123rf.com/dimaberkut

Der Vorfall passierte am vergangenen Mittwoch. Perkins, die in der Stadt Brunswick im US-Bundesstaat Georgia lebt, schlief in ihrem Haus, als gegen 2 Uhr morgens ein Teenager vor ihrem Bett stand. Er drohte damit, sie zu erstechen. Dann griff er die Seniorin an, die zur Tatzeit allein im Haus war, berichtet The Times Record.

"Ich dachte mir: 'Wenn er mich mit dem Messer verletzen will, werde ich zutreten." Gedacht, getan: Die Frau stand eilig aus ihrem Bett auf und schnappte sich einen Stuhl, den sie als Schutzschild benutzte, als der Teenager begann, auf sie einzuschlagen.

Gleichzeitig schrie Marjorie Perkins aus dem geöffneten Fenster um Hilfe. Doch niemand hörte sie und der Angriff ging weiter. Mit aller Kraft verteidigte sich die Frau gegen den erst 17-jährigen Jungen.

Sie sagte, er habe ihr auf die Stirn geschlagen, was zu einer Prellung führte. "Er schlug ständig auf mich ein und schubste mich", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie nach ihm getreten und ihn mit dem Stuhl weggestoßen habe.

Irgendwann wurde der Teenager müde und ging in die Küche, sagte Perkins.