Sie nennt es das "Familien-Tuch" - Influencerin schwört auf Mehrweg-Toilettenpapier aus Stoff

New York - Eine Nachhaltigkeits -Bloggerin aus den USA hat eine kuriose Methode entwickelt, um ihren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. Ali schwört auf wiederverwendbares Klopapier aus eigener Produktion. Doch die innovative Idee ruft gemischte Reaktionen hervor.

Ali ist auf TikTok als tiny_waste bekannt. Sie will ganz nachhaltig leben und teilt regelmäßig Tipps, wie das gelingt. © Montage: TikTok/tiny_waste

Bei Ali und ihrer Familie darf nichts verschwendet werden. Denn die US-Amerikanerin will so wenig wie möglich Müll produzieren, "Zero Waste" ist Ali sehr wichtig.

Doch sie will auch andere für ihren Lebensstil begeistern. Regelmäßig teilt die junge Mutter Tricks und Tipps rund um das Thema auf ihrem TikTok-Kanal.

Nun präsentierte Ali eine ganz besonders nachhaltige Innovation: Wiederverwertbares Klopapier aus eigener Produktion, sie nennt es das "Familien-Tuch". Auch New York Post berichtete.

Auf einer Tour durch ihr Bad erklärt Ali, wie das mit dem "Familien-Tuch" genau funktioniert.

"Das ist ein Korb mit sauberen Tüchern, meist aus Flanell, der aus alten Weihnachtspyjamas geschnitten wurde", sagt sie und zeigt auf eine viereckige Box, die auf ihrer Toilette steht. "Wenn ich auf die Toilette gehe, lasse ich das Bidet die ganze Arbeit machen, tupfe mich mit einem sauberen Tuch trocken und werfe das benutzte Tuch in diesen Behälter, der dann in die Wäsche kommt", erklärt die Bloggerin weiter.

Ali empfiehlt: Jedes "Familien-Tuch" nur einmal zu benutzen und dann ab in die Waschmaschine!