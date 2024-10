Sie schlief mit einem Minderjährigen: Umstrittener Erotik-Star bittet Fans um pikante Hilfe

Mailand - In den sozialen Medien folgen ihr Hunderttausende User, doch eine Beauty-Operation kann sich Michelle Comi von ihrem Internet-Ruhm offenbar trotzdem nicht leisten! Das Erotik -Sternchen bittet deshalb ihre Fans per Spendenaufruf zur Kasse - schließlich möchte sie sich ihre Oberweite vergrößern lassen.

Michelle Comi fordert Geld von ihren Fans. © Montage: Facebook/Michelle Comi

Im vergangenen Jahr sorgte die Italienerin für einen kleinen Skandal, als bekannt wurde, dass sie für einen Schmuddelfilm-Dreh mit einem minderjährigen Teenager geschlafen hatte. Sie erfuhr angeblich erst nach dem Akt, dass ihr Sexualpartner erst 17 war.

Illegal war das Ganze nicht - das Schutzalter in Italien liegt bei nur 14 Jahren! Dennoch sind seitdem nicht mehr alle Fans so gut auf die Erotik-Influencerin zu sprechen. In diesem Jahr sorgte Michelle mit ihrem Spendenaufruf erneut für äußerte gemischte Reaktionen.

"Seit einiger Zeit hege ich den Wunsch, meine Brüste um eine Nummer zu vergrößern", schrieb sie auf dem Portal GoFundMe. "Ich werde euch über diese Reise auf dem Laufenden halten."

Ihr Spendenziel? Läppische 15.000 Euro! Wer nun denkt, die junge Italienerin würde von ihren Followern wegen der dreisten Bitte im Stich gelassen werden, der liegt falsch.

Bislang gingen bereits 67 Spenden bei Michelle ein, die zusammen einen Betrag von fast 12.500 Euro ergeben!