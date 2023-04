Sie wäscht sich nicht die Hände nach der Toilette: Gespaltene Reaktionen nach mutiger TikTok-Beichte

USA - Eine Influencerin aus den USA sorgt derzeit für reichlich Befremden. Schonungslos ehrlich offenbarte Sophia auf TikTok, was sie vom Händewaschen nach dem Toilettengang hält: nämlich nichts. Die Reaktionen auf die mutige Klo-Beichte sind gespalten.

"Aber ich wasche mir nach dem Pipi machen nicht die Hände, besonders, wenn ich in meinem eigenen Haus bin, okay?", erzählt sie ganz freudig erregt.

Vor wenigen Tagen wandte sich die US-Amerikanerin dann an ein breites Publikum auf TikTok und plauderte aus dem Nähkästchen. Mehr als 800.000 Leute haben das Video gesehen, sehr viele haben kommentiert.

Und beklagt: "Ich verschwende also sowohl Wasser und auch Zeit, nur um eine Lüge aufrechtzuerhalten, die eigentlich keine Rolle spielt."

Dann plaudert Sophia weitere Details aus: "Wenn ich Gäste habe und pinkeln muss, schalte ich mein Waschbecken ein und tue so, als ob ich mir die Hände wasche. So schlage ich die Zeit tot, damit sie denken, ich hätte mir die Hände gewaschen, aber das habe ich nicht."

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten - viele waren negativ. "Ekelhaft", "Wasch dir doch einfach die Hände" oder auch "Denkst du eigentlich an deine Freunde?" Ein User ist sich ganz sicher: Wer sich wie Sophia verhält, ist schuld an der Corona-Pandemie.

Doch die junge Frau erntete auch Zustimmung. Nicht wenige User, offenbarten, dass sie es genau so handhaben. "Ich wasch mir nur auf öffentlichen Toiletten die Hände", erklärte etwa Userin Erin. "Wenn du dir jedes Mal die Hände wäschst, wenn du zu Hause pinkelst, werden sie ganz trocken", beklagte eine andere TikTokerin und gab Sophia recht. Nicht wenige User betrachten Sophia gar als Heldin, als eine von ihnen. "Endlich spricht es jemand aus.", "Ich tue es genau so", "OMG, ich dachte nur, ich mach das so."



Wie Sophia mit ihrer neuen Popularität im Internet umgeht, wird sich zeigen. In einem Beitrag in der Kommentarspalte heißt es: "Manche Dinge sollten besser privat bleiben."