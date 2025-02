So teuer wie nie! Werden Eier kurz vor Ostern knapp?

Die Eier-Nachfrage ist auf einem Allzeithoch. Die Produktion muss jedoch aufgrund der Vogelgrippe einbüßen. © Matthias Bein/dpa

Laut einer Analyse auf der Seite der Deutschen Eier-Union (DEU) haben die Eierpreise in der aktuellen Woche ein neues "Allzeithoch" erreicht.

Der Grund für den enormen Preisanstieg ist die Vogelgrippe. Immer wieder ist die Krankheit in den vergangenen Monaten in Hühnerställen in ganz Europa ausgebrochen, auch hier in Deutschland. Viele Küken und Hühner verloren durch diese Pandemie ihr Leben. Der Bestand in den Ställen wurde deutlich dezimiert.

Dadurch ist es nicht mehr möglich, die aktuelle Eier-Nachfrage in den deutschen Supermärkten vollständig zu tilgen. Zwar haben viele Ställe bereits ausreichend Nachwuchs, um dieses Loch wieder zu füllen, jedoch brauchen die Tiere noch mindestens sieben bis acht Monate, bis sie legefähig sind.

Es folgt also die logische Konsequenz: die Eierpreise steigen erneut und Eier werden zur Mangelware. Laut der Deutschen Eier-Union kann man sich sogar eine allgemeine Rationierung für jeden vorstellen.