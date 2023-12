Sohn (22) gerät mit Mutter wegen Wäsche in Streit - Viele Erwachsene haben das gleiche Problem!

Melbourne (Australien) - Ein junger Mann namens Anthony Voulgaris verriet, dass er vorhabe, bis zu seinem 50. Lebensjahr bei seinen Eltern zu wohnen. Allerdings geht dem 22-Jährigen aus Melbourne eine Sache dabei so richtig auf den Geist.

Anthony Voulgaris ist 22 Jahre alt und wohnt noch zu Hause. Das bringt offenbar nicht nur Vorteile mit sich. © Screenshot TikTok/undiagnosedadhd9 (2)

Anthony, der griechische und italienische Wurzeln hat, behauptete, dass das Zusammenleben mit seinen europäischen Eltern aufgrund ihrer familiären Sitten oft schwierig sei. So habe er seiner Mutter vorgeschlagen, seine Kleidung selbst zu waschen. Die Idee endete in einem Streit, berichtet Daily Mail.

"Ich schlug meiner Mutter vor, jede Woche meine eigene Wäsche zu waschen", sagte Anthony. In einem TikTok-Video erklärte er, dass er sich dazu seinen eigenen Wäschekorb kaufen wolle. "Ich bin ein 22-jähriger Mann und weiß genau, wie man Wäsche wäscht. Es ist also nicht so, dass ich die Waschmaschine ruinieren würde", fuhr er fort.



Er fügte hinzu: "Dann erhielt ich einen zehnminütigen Vortrag darüber, wie unhöflich und respektlos ich bin und dass ich die Dinge, die für mich getan werden, nicht schätze."

Als Sohn habe er nicht damit gerechnet, dass sein einfacher Vorschlag eine derart dramatische Gegenreaktion auslösen würde. "Alles nur, weil ich meine Kleidung selbst waschen wollte", klagte er.

Einige User, die offenbar in einer ähnlichen Situation stecken, teilten die "toxischen" Auswirkungen, die die Kultur ihrer Eltern mitbringe.