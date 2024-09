Sohn stellt nach 30 Jahren Flitterwochen-Fotos mit Eltern nach: Das Ergebnis berührt so viele

New York City - Es war mehr ein Tagtraum, als er seine Idee in den Raum warf. Doch die Eltern von Alessandro Trinchero (22) waren sofort Feuer und Flamme. Vor 30 Jahren hatten die Australier ihre Hochzeitsreise in New York City verbracht. Also schlug ihr Sohn vor, dass sie nach drei Dekaden endlich mal wieder dort hinfliegen könnten - was sie dann auch zusammen mit ihm taten. Trinchero hatte aber noch eine andere Idee: Er wollte die Fotos von den Flitterwochen mit seiner Eltern nachstellen.

In New York City sei ihm außerdem schnell etwas klar geworden.

Sie sind zurück: Nach 30 Jahren lassen sich Trincheros Eltern wieder in New York City ablichten - diesmal allerdings von ihrem Sohn. © TikTok/Screenshot/ale_trinchero

Nämlich wie sehr sich die Stadt, die niemals schläft, verändert hat. Eines der drastischsten Beispiele in seiner Foto-Collage ist sicherlich eine alte Aufnahme des World Trade Centers.

Während 1994 noch die Zwillingstürme standen, die am 11. September 2001 von Terroristen zerstört wurden, ist auf Trincheros Vergleichsfoto natürlich der neue Turm zu sehen.

Die Reaktionen seiner Eltern auf die City seien faszinierend gewesen. "Ihre Geschichten darüber zu hören, wie sie die Stadt als junge Hochzeitsreisende in ihren Zwanzigern erlebt haben und wie sie sie jetzt durch die Linse all dessen sehen, was sie seitdem erlebt haben, war etwas, das ich immer in Ehren halten werde", so Trinchero.

Nicht ganz leicht, aber eines der Highlights der Reise war es gewesen, das Hotel wiederzufinden, in dem die Eltern damals übernachtet hatten.

Zwar war der Name inzwischen geändert und das Haus renoviert worden. Doch das Zimmer war fast noch so wie vor 30 Jahren. Sogar ein Concierge, der seit 35 Jahren dort tätig war, hatte vermutlich auch zu dem Zeitpunkt in dem Hotel gearbeitet, als Trincheros Eltern das erste Mal in New York waren.