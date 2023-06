Stillende Mutter fühlt sich von Schwiegervater bedrängt: Was dessen Frau dann verrät, ist schockierend

Reddit - Frauen, die ihr Kind stillen, haben es in der Öffentlichkeit oft nicht leicht und mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Noch schlimmer wird es, wenn das Stillen in der eigenen Familie zum Streit-Thema wird - vor allem, wenn es in eine unangenehme Richtung geht ...

Eine stillende Mutter fühlt sich von ihrem Schwiegervater bedrängt. (Symbolbild) © 123RF/Lanastock

Auf Reddit schüttet die Userin namens "No_Buy_4881" ihr Herz aus:

"Ich bin davon überzeugt, dass mein Schwiegervater sich merkwürdig gegenüber meinem Stillen benimmt und damit meine ich nicht, dass es ihm Unbehagen bereitet", schreibt die Frau in einem Beitrag in der Gruppe "Am I the Asshole?"

Demnach kam es in der Vergangenheit schon häufig zu Situationen, in denen sich der Vater ihres Ehemanns übermäßig für das Stillen und die Muttermilch seiner Schwiegertochter interessiert hätte.

"Ich habe vor ein paar Monaten Baby-Eis am Stiel aus meiner Brustmilch gemacht und mein Schwiegervater hat in den Gruppenchat geschrieben: 'Ich würde gern eines davon probieren' mit einem Herz-Augen-Emoji."

Natürlich hatte ihn Userin "No_Buy_4881" entrüstet darauf hingewiesen, dass jenes Eis aus ihrer Muttermilch hergestellt worden war, doch ihr Schwiegervater redete sich heraus und behauptete, er hätte die Bildunterschrift nicht beachtet.