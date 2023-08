Süchtig nach Schwangerschaften? 28-Jährige verdiente schon 110.000 Euro als Leihmutter

USA - Eine Schwangerschaft ist lang und kräftezehrend - und wird garantiert nicht einfacher, wenn es nicht mal das eigene Kind ist, das man austrägt. Zum Glück gibt es trotzdem Frauen, die andere als Leihmütter bei ihrem Kinderwunsch unterstützen. So auch Kenedi Smith (28). Doch die junge US-Amerikanerin treibt das Leihmutterschafts-Dasein auf die Spitze!

Ihrem Sohn Ashton erklärte sie eindringlich, dass die Ungeborenen in ihrem Bauch, nicht seine Geschwister seien. "Es sind die Babys von anderen Menschen", sagt der kleine Mann auf die Nachfrage seiner Mutter. "Ich war in der Lage, meinem Sohn zu zeigen, dass Menschen auf ganz verschiedene Weisen Familien gründen können", erklärt Kenedi.

"Ich würde sagen, ich bin süchtig nach Leihmutterschaft", gesteht Kenedi in der Web-Sendung "My Extraordinary Family". Inspiration für das Leihmutter-Dasein war dabei ihre eigene Mutter Ellen, die selber dreimal Leihmutter war!

Immer wieder werden der 28-Jährigen auch heftige Vorwürfe entgegengebracht, unter anderem, dass sie ihren Körper bzw. ihre Babys verkaufen und ihren Sohn negativ beeinflussen würde. Doch das lässt Kenedi kalt, schließlich weiß sie ganz genau, dass sie als Leihmutter etwas Gutes tut.

Doch auch die finanzielle Seite spielt natürlich eine große Rolle. Für ihre drei Leihmutterschaften bekam sie umgerechnet mehr als 110.000 Euro. "Ich war eine alleinerziehende Mutter und konnte mir alleine ein Haus in Kalifornien kaufen", erklärt Kenedi stolz.

Über ihre Zukunft sagt die leidenschaftliche Leihmutter: "Ich war während meinen gesamten 20ern schwanger. So sehr ich es auch liebe, Leihmutter zu sein, so sehr freue ich mich auch, meine eigene Familie zu vervollständigen und damit fertig zu sein, schwanger zu sein." Wenn es so weit sein wird, verrät sie allerdings noch nicht...