Supermarktkette schmeißt Mitarbeiter nach 16 Jahren raus: Der Grund macht sprachlos

Die Supermarktkette Mercadona hat einen mehr als ein Jahr andauernden Rechtsstreit mit einem früheren Mitarbeiter verloren. © THOMAS COEX / AFP

Wir alle kennen die Frischetheken in Supermärkten, hier gibt es Lebensmittel, die extra für einen Tag zubereitet werden. Was nicht verkauft wird, wird nach Ladenschluss weggeschmissen.

So auch in einer Filiale der Mercadona-Kette in der spanischen Provinz Albacete. Im besagten Fall ging es um eine (!) Krokette, die ein Angestellter sich am Ende des Tages einverleibte - und dafür nach 16 Jahren im Unternehmen gefeuert wurde.

Der zuständige Oberste Gerichtshof hat laut der spanischen Tageszeitung El País Ende vergangener Woche aber entschieden, dass die Kündigung völlig unverhältnismäßig war, und bestätigte damit die in erster Instanz gefällte Entscheidung eines Gerichts.

Und so sollte der Mitarbeiter entweder wieder eingestellt werden oder alternativ könne das Unternehmen ihm auch eine Entschädigung von 40.000 Euro zahlen. Laut El País habe man sich für die Entschädigung entschieden.