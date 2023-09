04.09.2023 10:40 2.058 "Szenen wie aus Filmkulisse": Nebelschwaden ziehen um mysteriösen Transporter

An einem Einsatzort der Feuerwehr in München spielten sich am Sonntagabend Szenen wie aus einer Filmkulisse ab.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Feuerwehrleute sind am späten Sonntagabend in München zu einem filmreifen Einsatz gerufen worden. Die Münchner Feuerwehr steht bei dem Einsatz am Sonntagabend in den Nebelschwaden. © Berufsfeuerwehr München "Szenen wie aus einer Filmkulisse", erwarteten die Einsatzkräfte vor Ort, wie die Münchner Berufsfeuerwehr am heutigen Montag mitteilte. Demnach zogen Nebelschwaden um einen Transporter in der Limesstraße in Aubing - Gas trat aus. Die Retter sperrten den Bereich um den Transporter kurzzeitig ab, um Messungen durchzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gas um medizinischen Sauerstoff handelte. Wie sich später herausstellte, war ein technischer Defekt am Druckventil der Grund für den Gasaustritt. Da das Gas unter freiem Himmel austrat, war keine erhöhte Brandgefahr zu erwarten. Kurioses Frauenleiche gefunden: Ekelerregende Gerüche im ganzen Haus Die Feuerwehrleute konnten den Fahrer des Transporters ausfindig machen. Er ließ den Überdruck im 800-Kilogramm-Sauerstofftank kontrolliert ab, sodass ein weiteres unkontrolliertes Ausströmen über das Druckventil nicht mehr möglich war. Eine Gefahr für die Umwelt habe der Feuerwehr zufolge zu keiner Zeit bestanden. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München