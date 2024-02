Tankventil explodiert! Bierstrahl schleudert Brauer quer durch Raum

Spring Park (USA) - Spektakuläre Szenen! Überwachungsaufnahmen filmten einen Brauer dabei, wie er an einem Bier-Tank werkelte - der plötzlich explodierte.

Brendan Babcock werkelt an einem Biertank herum. Plötzlich schießt ein Strahl aus dem Tank, der in direkt an der Brust trifft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/backchannelbrewing

Die US-Brauerei "Back Channel Brewing Co." veröffentlichte die Aufnahmen auf Instagram. Der Vorfall soll sich am 23. Januar, einem Dienstag, gegen 9 Uhr (Ortszeit) zugetragen haben. Der "schäumende" Zwischenfall habe in der Brauerei der Stadt Spring Parks im Osten von Minneapolis (Minnesota, USA) stattgefunden.

In dem Video ist zu sehen, wie der Angestellte Brendan Babcock anscheinend an dem Ventil eines Biertanks dreht. Plötzlich trifft ihn ein Strahl von Bier direkt an der Brust und schleudert ihn einmal quer durch den Raum.

Kurze Zeit später steht Babcock jedoch bereits wieder auf den Beinen und versucht, das Loch zu stopfen! Während des Versuchs schießen unentwegt Unmengen Bier aus dem Tank und fluten den Raum. Das Video endet damit, wie er und ein Kollege versuchen, den Strahl zu stoppen.