Tierischer Geisterfahrer galoppiert im Berufsverkehr über Autobahn

Neapel - Ein über eine Autobahn galoppierendes Pferd hat in Italien für Aufsehen gesorgt. Auf der Stadtautobahn der süditalienischen Stadt Neapel ist mitten im morgendlichen Berufsverkehr ein Pferd ausgebüxt und schlängelte sich zwischen den Autos durch, wie die Autobahngesellschaft am gestrigen Mittwoch mitteilte.

Das Ross schaffte ganze fünf Kilometer auf der Autobahn, bis es schließlich die Ausfahrt nahm.

Viele verdutzte Autofahrer zückten ihr Handy und machten Fotos und Videos von dem ungewöhnlichen Anblick auf der Autobahn. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Aufnahmen rasant.

Medienberichten zufolge lief das Pferd rund fünf Kilometer am Stück und hastete sich zwischen den in der Hauptverkehrszeit am Morgen stehenden Pendlern und Arbeitern ab.

Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, reagierten die Verkehrspolizisten sofort.

Sie verfolgten das Tier und machten den Autofahrern mit Handzeichen oder mit Signalen auf Tafeln klar, dass ein ausgewachsenes Pferd in hoher Geschwindigkeit zwischen den Autos galoppiert.

Der Abstecher des Tieres auf der Autobahn endete den Angaben zufolge auf der Höhe von Fuorigrotta im Südwesten Neapels.

Dort wurde es mit der Hilfe von Sicherheitsfahrzeugen der Einsatzkräfte abgedrängt und letztlich zur Ausfahrt geleitet. Am nahe gelegenen Bahnhof konnte es sein Besitzer wieder in Empfang nehmen.