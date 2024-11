Mutter schläft in Gitterbett ein: Als sie in Video sieht, was passiert ist, muss sie schlucken

Texas (USA) - Plötzlich war sie weg - irgendwo im Lummerland: Melissa Zaborowski (28) aus Texas musste vergangenen Monat erst mal einen Schrecken verdauen. Weil ihre Tochter Liana Mae (21 Monate) zwei Stunden früher als erwartet aufgewacht war, hatte sich ihre Mutter zu ihr gelegt. Doch dann schlief nur sie ein. Später konnte die Frau im Video des Babyfons nachsehen, was in der Zwischenzeit geschehen war - und musste erst mal schlucken.

"Ich habe sie eine Zeit lang gestillt und bin dann eingeschlafen. Ich dachte, sie wäre auch eingeschlafen. Offensichtlich habe ich mich geirrt", gab Zaborowski diese Woche reumütig in einem Interview mit Newsweek zu.

Mehrfach läuft das Kleinkind in seinem Zimmer auf und ab, spielt mit Feuereifer, während seine Mama nicht das Geringste mitbekommt. Nach einer Weile klettert das Mädchen zurück ins Gitterbett, weckt seine Mutter auf, die erst mal völlig durcheinander ist.

Teile der Aufnahmen stellte die 28-Jährige im Oktober auf TikTok ein. In dem Video (siehe unten) ist zu sehen, wie die junge Mutter seelenruhig im Gitterbett schläft, während ihre Tochter die Nacht zum Tag macht.

Liana Mae (21 Monate) beschäftigte sich ohne ihre Mutter, die seelenruhig schlief. © TikTok/Screenshot/melissarzabo

"Ich glaube, wir Mütter schlafen nie richtig, wenn wir in der Umgebung unserer Kinder sind, also konnte ich Dinge um mich herum spüren. Was mich aufgeweckt hat, war, dass sie mein Bein berührt hat", sagte sie gegenüber dem US-Magazin.

Nachdem sie verstanden hatte, was passiert war, machte sich Zaborowski zunächst Vorwürfe: "Mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf, was hätte passieren können. Ich bin froh, dass wir ihr Zimmer kindersicher gemacht haben."

Im Video konnte die US-Amerikanerin genau verfolgen, was ihr Kind getan hatte, während sie geistig abwesend war. Immerhin konnte sie darüber im Nachhinein schmunzeln.

Auch auf TikTok lief der Clip gut, erhielt mehr als 200.000 Klicks. Somit ist Melissa Zaborowski mit einem kleinen Schrecken davongekommen, ohne dass ihrer Tochter etwas passiert ist.