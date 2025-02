Vermieter betritt Wohnung erstmals nach 32 Jahren - und traut seinen Augen nicht!

Syed Zafar (31) läuft in seinem TikTok-Video erstaunt durch die Wohnung. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/iamsyedzafar

In einem Video, das im vergangenen Monat auf TikTok viral gegangen ist, läuft der neue Besitzer mit großen Augen durch die Räume. Staunend zeigt er den Usern, dass hier die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Zunächst steht Zafar, der das komplette Haus gekauft hat, verblüfft in der Küche, die offenbar 1993 gebaut und seitdem nicht mehr großartig verändert wurde.

Besonders am Herd stört sich der 32-Jährige, weil das Gerät für ihn völlig veraltet aussieht. Auf der anderen Seite zeigt er sich aber auch begeistert, weil die Wohnung perfekt in Schuss ist.

"Es kommt nicht oft vor, dass man einen Ort findet, an dem jemand 32 Jahre lang gelebt und ihn in so gutem Zustand gehalten hat", sagte Zafar diese Woche in einem Interview mit Newsweek - und setzte noch einen drauf.