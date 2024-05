Mutter macht große Augen, als sie sieht, was Tochter ihrem Auto angetan hat

"Ich stand hinten am Auto und lud den ganzen Strandkram ein, als sie zur Seite rannte", sagt die Australierin in dem dazugehörigen Clip, der innerhalb nur eines Tages ein Millionenpublikum auf TikTok erreicht hat.

Millie, die mit ihrem Kind in Australien lebt, wollte am Mittwoch einen Ausflug machen. Sie wusste, dass ihre Tochter in der Nähe war und etwas spielte - nur eben nicht genau, was eigentlich.

Zum Glück kein megalanger Kratzer, sondern "nur" Kreide. © TikTok/Screenshot/itsjustmilliee

"Es ist in Ordnung, es ist nur Kreide. Wir sind zur Autowaschanlage gefahren, haben es abgewischt, mit meinem Auto ist alles in Ordnung", erklärt Millie in einem weiteren Video.

Dabei habe sie zunächst befürchtet, dass sich unter den Kreidestrichen doch ein paar Kratzer befinden könnten, so die junge Mutter. Zum Glück habe sich nach dem Waschen herausgestellt, dass dem nicht so war.

Doch mit ihrer Tochter hatte sie noch ein Hühnchen zu rupfen. Sie habe ihrem Mädchen erklärt, wie unangemessen ihr Verhalten gewesen sei. Außerdem habe sie die Dreijährige darum gebeten, ihr beim Saubermachen zu helfen.

"Wir unterhielten uns darüber, was zum Malen mit Kreide geeignet ist und was nicht, und als wir dann zur Autowaschanlage kamen, stieg sie aus und half mir, das Auto zu reinigen", so Millie.



Nach diesem Stress mit Happy End kann sich die TikTokerin nun entspannt über ihren kuriosen Hit freuen. Neben 1,1 Millionen Klicks erhielt das Werk seit Mittwoch gut 42.000 Likes und Hunderte Kommentare.

Nicht schlecht für ein solches "Auto-Kunstwerk".