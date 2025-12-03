"Was zum Teufel habe ich getan?" - Frau zeigt die hässliche Realität ihres Facelifts

USA - Was passiert eigentlich nach einem Facelift? Genau das erzählte die TikTokerin LeAnn Hawks (45) - und zeigte dabei auch die "hässliche, schreckliche" Realität.

Auch, als LeAnn Hawks (45) Wunden rund vier Monate nach der OP wieder verheilt sind, bekam sie einen Schrecken, als sie kurz nach der Operation ihr Aussehen sah. © Montage: Screenshot/TikTok/Leelee050, Screenshot/Instagram/leelee0501

Vor wenigen Monaten unterzog sich die 45-Jährige aus dem US-Bundesstaat Arizona mehreren Eingriffen: einem Deep-Plane-Facelift, einem Necklift, einem Tail-Brow-Lift, einer Ober- und Unterlidstraffung sowie einem Fetttransfer ins Gesicht und in die Lippen.

Wie People berichtete, dauerte der komplette Eingriff gute sechs Stunden. Rund einen Monat nach dem Eingriff veröffentlichte LeAnn dann ein Bild von sich auf Social Media - und schockierte die Zuschauer mit dem drastischen Ergebnis.

"Ich wusste nicht einmal, ob ich dieses Bild überhaupt zeigen darf", sagte sie in dem Clip, bevor sie ein Selfie teilte, auf dem ihre Augen stark geschwollen und blau verfärbt waren und ihre Haut gräulich wirkte. Zudem waren mehrere Nähte an ihrem Kopf sowie am Hals zu sehen.

Nicht nur ihre Follower, sondern auch sie selbst war von dem Ergebnis der Operationen überrascht. Sie fügte hinzu: "'Was zum Teufel habe ich getan?' - das war wirklich mein Gedanke nach der Operation."

Die erste Woche der Genesung sei sehr schwer gewesen. Sie erinnerte sich sogar daran, wegen ihres Aussehens in Panik geraten zu sein. Doch nach etwa neun Tagen wurden die ersten Ergebnisse sichtbar.