Fast tödlicher Stromschlag durch Ladekabel: Achtjähriger rettet sich durch einen schnellen Entschluss

Wichita (USA) - Die schlimmsten Albträume wären für die Eltern von Lorenzo Lopez (8) in der Nacht des 20. November um ein Haar wahr geworden: Der Junge aus dem US -Bundesstaat Kansas überlebte einen ungewöhnlichen Stromschlag-Zwischenfall nur, weil er genau richtig reagierte!

Im Krankenhaus zeigt sich Lorenzo Lopez (8) guter Dinge. © GoFundMe/Be a part of Lorenzo's fearless fight!

Auf der Spendenplattform GoFundMe machte seine Mutter Courtney Pendleton das Unglück vor einigen Tagen öffentlich. Dazu postete sie mittlerweile insgesamt elf Fotos ihres tapferen - und extrem lädierten - Sohnes aus dem Krankenhaus.

Beinahe wäre der Achtjährige Opfer eines tödlichen Stromschlages in seinem eigenen Bett geworden. Sein Handy war an ein Verlängerungskabel auf dem Bett angeschlossen, wie seine Mutter erklärte.

"Kabel und Ladekabel wurden so weit gezogen, dass sich die Verbindung lockerte und ein kleiner Spalt entstand. Renzos Halskette rutschte in diesen Spalt, was den Stromschlag und die Verbrennungen verursachte. Sie entzündete sich sofort", schilderte sie die dramatischen Augenblicke.

Doch Lorenzo handelte unter wohl extremen Schmerzen geistesgegenwärtig: "Die Ärzte sagten uns, dass er, wenn er nicht schnell reagiert und seine Halskette abgenommen hätte, zu Tode geschockt worden wäre."