Fast tödlicher Stromschlag durch Ladekabel: Achtjähriger rettet sich durch einen schnellen Entschluss
Wichita (USA) - Die schlimmsten Albträume wären für die Eltern von Lorenzo Lopez (8) in der Nacht des 20. November um ein Haar wahr geworden: Der Junge aus dem US-Bundesstaat Kansas überlebte einen ungewöhnlichen Stromschlag-Zwischenfall nur, weil er genau richtig reagierte!
Auf der Spendenplattform GoFundMe machte seine Mutter Courtney Pendleton das Unglück vor einigen Tagen öffentlich. Dazu postete sie mittlerweile insgesamt elf Fotos ihres tapferen - und extrem lädierten - Sohnes aus dem Krankenhaus.
Beinahe wäre der Achtjährige Opfer eines tödlichen Stromschlages in seinem eigenen Bett geworden. Sein Handy war an ein Verlängerungskabel auf dem Bett angeschlossen, wie seine Mutter erklärte.
"Kabel und Ladekabel wurden so weit gezogen, dass sich die Verbindung lockerte und ein kleiner Spalt entstand. Renzos Halskette rutschte in diesen Spalt, was den Stromschlag und die Verbrennungen verursachte. Sie entzündete sich sofort", schilderte sie die dramatischen Augenblicke.
Doch Lorenzo handelte unter wohl extremen Schmerzen geistesgegenwärtig: "Die Ärzte sagten uns, dass er, wenn er nicht schnell reagiert und seine Halskette abgenommen hätte, zu Tode geschockt worden wäre."
Lorenzo Lopez spricht über dramatischen Zwischenfall: "Dachte fast, ich würde sterben"
"Es war einfach nur beängstigend", sagte der Junge gegenüber dem News-Portal KWCH. "Ich dachte fast, ich würde sterben." Aber: "Ich glaube, ich habe mich selbst gerettet, und darüber bin ich froh."
Nun hofft er, mit seiner Story anderen helfen zu können. "Ich möchte einfach nur einige Leben retten", betonte der Achtjährige.
Für mindestens zwei Wochen muss Lorenzo im Krankenhaus bleiben. Wegen starker Verbrennungen sei eine Hauttransplantation nötig, wie seine Mutter auf GoFundMe erklärte. Für die Operation hofft die Familie auf Spenden in Höhe von 1500 Dollar (rund 1290 Euro).
"Sie werden ihm den ganzen Kopf rasieren, um ihm Haut von der Kopfhaut sowie von den Beinen und Füßen zu entnehmen. Das belastet ihn emotional sehr, aber er kämpft tapfer wie der zähe, mutige, kleine Junge, der er ist – ein wahrer Überlebenskünstler", lobte Courtney Pendleton ihren Sohn.
Titelfoto: Montage: GoFundMe/Be a part of Lorenzo's fearless fight!