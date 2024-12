Tochter klebt nach Streit mit Vater Schild an ihre Zimmertür: Was darauf steht, sorgt für Lacher

Detroit (USA) - Neben all dem Stress, Chaos und den schlaflosen Nächten kann man mit kleinen Kindern auch wirklich viel Spaß haben. Vor allem, wenn die Kleinen in die Schule kommen, wird es noch einmal richtig spannend. Schließlich entdeckt der Nachwuchs dann die Macht der geschriebenen Sprache und setzt sie im besten Falle für die eigenen Interessen ein. So wie ein Mädchen (6) aus dem US-Bundesstaat Michigan, das seiner Wut über seinen Papa mit einer deftigen Botschaft an seiner Zimmertür Ausdruck verlieh - und damit Tausende Menschen zum Lachen brachte.