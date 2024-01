Töchter sind nach Scheidung ihrer Eltern am Boden: Was Jahre später passiert, haut sie um

New York City (USA) - Sie waren beide am Boden, nachdem sich ihre Eltern scheiden lassen hatten. Dennoch fühlten sich Rachel Gaede (24) und ihre jüngere Schwester Caroline Gaede (20) nach den schwierigen Jahren auch erleichtert, als die Scheidung 2019 durch war. Dass die Liebesgeschichte ihrer Eltern Scott Gaede und Julie Shore zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende sein sollte, ahnte damals niemand.

In einem Interview mit Newsweek erklärte Rachel Gaede diese Woche, wie es zu dieser kuriosen Wendung kommen konnte.

Doch inzwischen hat die Angelegenheit eine überraschende Wendung genommen, die nicht nur die jungen Frauen aus New York City, sondern auch ein Millionenpublikum auf TikTok in Erstaunen versetzt. Denn Ende 2023 haben Scott Gaede und Julie Shore erneut geheiratet.

Überraschung Ende 2023: Scott Gaede (r.) und Julie Shore heirateten erneut. © TikTok/Screenshot/gachelraede

Im Jahr 2019 seien ihre Eltern vollkommen voneinander entfernt gewesen und hätten andere Beziehungen gehabt. "Das Gefühl des Abschlusses war real. Ich denke, es waren wirklich außergewöhnliche Umstände, die sie wieder zusammengebracht haben", sagte Rachel.

Die 24-Jährige erklärte, dass die Pandemie ihre Eltern gezwungen habe, miteinander zu kommunizieren und sich zu versöhnen, was mehrere Jahre zuvor nicht infrage gekommen wäre.



"Im Juni 2021 schloss meine Schwester die Highschool ab, ich schloss das College ab und mein Opa verstarb. Es gab viele Höhen und Tiefen in kurzer Zeit, und am Ende wurde uns klar, dass meine Eltern besser miteinander zurechtkamen als jemals zuvor. Im Spätherbst zogen sie zusammen", sagte die New-Yorkerin. Schließlich machte Scott seiner Julie erneut einen Heiratsantrag.

"Die Zeremonie war wunderschön und wurde durch die Lektionen, die wir als Familie in den Jahren, in denen wir getrennt waren, gelernt haben, noch bedeutungsvoller", so Rachel.