Tourist will am Pool entspannen, plötzlich wird er zum Gejagten

Thailand - Was eigentlich ein entspannter Urlaub sein sollte, wurde für den Briten Kane Smith plötzlich zum Albtraum. Der junge Tourist wollte eine ruhige Zeit im Pool seines Luxushotels in Thailand genießen - doch dann wurde er von einer Affenbande belagert.

Doch kaum setzt er sich in Bewegung, jagen ihm die Tiere hinterher. Erst als er einen lauten und aggressiven Laut von sich gibt, stoppen seine Verfolger endlich.

Als er schließlich merkt, dass ihn die Affen nicht in Ruhe lassen wollen, bleibt ihm nur eine Option: Er muss schleunigst verschwinden!

Immer mehr der Tiere kommen hinzu - darunter auch ein ziemlich großes sowie eine Affenmama mit Baby - und die Situation droht zu eskalieren. Verängstigt versucht Smith, Distanz zu gewinnen. "Oh mein Gott! Nein, geht weg!", hört man ihn rufen.

Ein Video, das Smith kürzlich auf TikTok teilte, zeigte die kuriose Szene: Während er friedlich im Pool planscht, tauchen plötzlich mehrere Makaken aus dem nahe gelegenen Wald auf. Sie wirken sehr neugierig und rücken immer näher an den verdutzten Urlauber heran.

Schließlich springt er aus dem Wasser. Wie Smith später berichtet, konnte er sich glücklicherweise in einen offenen Raum retten. In einem weiteren Video gab er Entwarnung: "Ich habe die Affen überlebt!", so Smith.