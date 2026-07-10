Kuriose Verkehrskontrolle: Was dieser Fahrer transportiert, sorgt für Kopfschütteln

Rueun (Schweiz) - Im Schweizer Kanton Graubünden staunten Polizisten nicht schlecht: Aus dem Fenster eines Fahrzeugs ragte ein sehr langer Gegenstand hinaus.

Ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung ragten die Rohre aus dem Fahrzeug heraus. © Facebook/Screenshot/Kantonspolizei Graubünden

Wie die Kantonspolizei Graubünden auf Facebook berichtet, schauten aus dem Skoda lange Kunststoffrohre, die seitlich 55 Zentimeter aus dem Fenster und am Heck ganze 1,35 Meter über das Fahrzeug hinausreichten.

"Allerdings ohne vorgeschriebene Kennzeichnung", so die Polizei.

Als die Beamten den Fahrer anhielten, stellten sie außerdem fest, dass seine Sicht durch die Ladung erheblich eingeschränkt war.

Der Fahrer muss nun mit Konsequenzen rechnen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet über das weitere Vorgehen.

Der kuriose Einsatz sorgt inzwischen auch in den sozialen Netzwerken für Diskussionen.