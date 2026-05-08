Über 200 Rinder büxen aus und sorgen für Ärger: Mehr als 2500 Euro Schaden in sächsischer Gemeinde

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Im Landkreis Bautzen sind am Donnerstag und Freitag mehr als 200 Rinder ausgebüchst. Eine Gruppe sorgte für einen Sachschaden.

Von Anne-Sophie Mielke

Frankenthal (Landkreis Bautzen) - Mehr als 200 Rinder sind am Donnerstag und Freitag rund um die Gemeinde Frankenthal ausgebüxt. Eine Gruppe sorgte dabei für mächtig Ärger.

In der Nacht zum Freitag beschädigte diese Kühe gleich drei Autos.
In der Nacht zum Freitag beschädigte diese Kühe gleich drei Autos.  © Polizei Sachsen

Den Anfang machten 150 Jungtiere, die am Donnerstagmorgen von ihrer Koppel ausbrachen. Gegen 7.45 Uhr rückten Beamte der Reviere Bautzen und Kamenz aus und unterstützen beim Einfangen der vielen Rinder.

Sie konnten unbeschadet in einem Anhänger zu ihrer Weide zurückgebracht werden.

Weniger glimpflich lief die "Wanderschaft" von rund 20 Tieren in der Nacht zum Freitag ab: Die Wiederkäuer beschädigten drei Autos. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2550 Euro.

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Da ihr unerlaubter Ausflug doch recht anstrengend war, machten es sich die Tiere zunächst gemütlich und ließen sich erst in den Morgenstunden wieder heimbringen.

Richtung Rammenau marschierten Freitagfrüh dann 50 Rinder.

Tierische Wanderung: Grund noch unklar

Hier konnte die Polizei aber nicht tätig werden: Bevor die Beamten eintrafen, waren die Tiere wieder auf ihre Koppel zurückgeführt worden.

Wie die vielen Tiere jeweils ausbrechen konnten, ist noch nicht klar. Aber die gute Nachricht: Alle Wiederkäuer haben ihre Wanderungen gut überstanden.

Titelfoto: Polizei Sachsen

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