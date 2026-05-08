Paar denkt, es wird wahnsinnig, als plötzlich Dinge im Haus fehlen: Wahrheit lässt das Blut in ihrern Adern gefrieren

Arkansas (USA) - Als in ihrem Zuhause eher unbedeutende Dinge willkürlich verschwanden, zweifelte ein älteres Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Arkansas langsam, aber sicher an ihrem Verstand. Als herauskam, was wirklich in ihrer Abwesenheit im Haus geschah, sollte der Geschichte eine irre Wendung verleihen.

Das Ehepaar Dutch und Sharon Hoggatt wurde beinahe wahnsinnig, als ständig Dinge aus ihrem Haushalt verschwanden. © Screenshot/Facebook/Dutch Hoggatt

Dutch und seine Frau Sharon Hoggatt dachten wirklich, sie werden offenbar wahnsinnig, als ständig Dinge und Lebensmittel in ihrem Haushalt nicht mehr auffindbar waren.

Während sie außer Haus waren, verschwanden laut 29News beispielsweise Donuts und Äpfel, außerdem schienen sich die Stühle in ihrem Haus wie von Geisterhand zu bewegen.

"Ich kam herein, um meine Arbeitsschuhe zu holen. Ich stelle sie normalerweise immer direkt an die Hintertür. Doch meine Arbeitsschuhe waren weg", erinnert sich Dutch an eine der vielen merkwürdigen Begebenheiten. "Ich fragte meine Frau, ob sie die Schuhe vielleicht weggeworfen hätte – doch das hatte sie nicht getan."

Dass sich ein Einbrecher in ihren Kellerräumen häuslich eingerichtet hatte, ahnten die beiden nicht - schließlich fehlten nie besonders wertvolle Gegenstände.

Schließlich schalteten sich Tochter Cherisee und ihr Mann Mark Gregory ein, die dem Ganzen nun auf den Grund gehen wollten. "Ich glaube, sie dachten beide, sie würden verrückt werden", erinnert sich Cherisee.

Während Familienoberhaupt Dutch in der Kirche war, durchsuchten seine Frau, seine Tochter und sein Schwiegersohn akribisch das ganze Haus.