Überraschungsauftritt: Sänger holt Internet-Meme "Hawk Tuah"-Girl auf die Bühne!

Der Countrysänger Zach Bryan (28) holte das "Hawk Tuah"-Mädchen Hailey Welch (23) auf die Bühne. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/zachbryanarchive

Ein auf X veröffentlichtes Video zeigt die gemeinsame Show vor tausenden Zuhörern in Nashville (Tennessee, USA). Dort legte der Sänger am Samstag (Ortszeit) ein Stopp seiner "The Quittin Time"-Tour ein.

In den Aufnahmen ist zu sehen und zu hören, wie die beiden gemeinsam einen Song singen. Als Welch alleine vor das Mikro durfte, krächzte sie zwar eher schlecht als recht, dennoch feierten es die Fans.

Natürlich posaunte die 23-Jährige auch noch ein schallendes "Hawk Tuah" in die Menge, wie ein weiteres Video auf TikTok zeigt. Während einige den Auftritt in den Kommentaren feierten, hielten andere die Darbietung für unnötig: "Ich bin offiziell darüber hinweg", schrieb ein Nutzer auf TikTok.