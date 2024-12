Und dann auch noch ohne Führerschein! Polizei stoppt Mann auf merkwürdigem Gefährt

Die Polizei stoppte einen Mann (70), der auf diesem Gefährt durch Wilsdruff fuhr. © Polizei Dresden

Der Mann war am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Scheunenstraße in Wilsdruff unterwegs. Aufmerksam wurden die Streifenpolizisten des Reviers Freital-Dippoldiswalde auf ihn, da er auf einem Fahrrad fuhr, ohne in die Pedale zu treten.

Erst auf den zweiten Blick fiel ihnen auf, dass sich im Fahrradrahmen ein Verbrennungsmotor befand.

Die Beamten stoppten den 70-Jährigen für eine Kontrolle.

Wie sich herausstellen sollte, hatte der Mann das Rad mit einem Motor mit 50 Kubikzentimeter Hubraum ausgestattet.

Allerdings fehlte für das so geschaffene Moped eine Pflichtversicherung sowie eine Betriebserlaubnis.