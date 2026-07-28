Probefahrt mit Folgen: 16-Jähriger fährt mit Mercedes davon

Wien - Eine geplante Probefahrt nahm in Österreich eine unerwartete Wendung: Gegen den 16-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Die österreichische Polizei konnte den 16-Jährigen schließlich in dem gestohlenen Wagen anhalten und festnehmen. (Symbolbild) © Matthias Röder/dpa

Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, traf sich ein 16-jähriger Rumäne gegen 1 Uhr nachts mit einem 31-jährigen Fahrzeugbesitzer zu einer vereinbarten Probefahrt mit einem Mercedes.

Der Jugendliche soll dabei behauptet haben, bereits 19 Jahre alt zu sein.

Nach einer kurzen Fahrt stieg der Besitzer schließlich aus dem Fahrzeug aus. Diesen Moment nutzte der 16-Jährige und fuhr mit dem Auto davon.

Der 31-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Bereits kurze Zeit später konnten die Beamten den jungen Mann mit dem Wagen stoppen.

Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Jugendliche keinen gültigen Führerschein besaß.