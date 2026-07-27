Eltern sind fassungslos, als sie sehen, was Baby während Ultraschall-Untersuchung macht
Australien - Einer der Arzttermine, auf den sich werdende Eltern definitiv immer freuen, ist die Ultraschall-Untersuchung gegen Ende der Schwangerschaft, bei der man das ungeborene Kind in 3D begutachten kann. Für ein Paar aus Australien wurde dieser Moment gleich doppelt unvergesslich.
Rosie (26) und Harry (29), ein bekanntes Influencer-Paar aus Down Under, überraschten ihre Millionen Follower im März mit der glücklichen Nachricht, dass sie nach vielen Versuchen endlich ein Kind erwarten würden. Seitdem dreht sich auf ihren Plattformen natürlich alles um die Schwangerschaft, das Baby und das Elternwerden.
Die Australier lassen es sich nicht nehmen, ihre Zuschauer bei allen wichtigen Meilensteinen während der aufregenden Zeit mitzunehmen - so auch beim 3D-Ultraschall. Rosie befand sich zu diesem Moment in der 30. Schwangerschaftswoche, also zehn Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
In dieser Zeit lohnt sich ein Blick mit dem speziellen Ultraschall-Gerät, da Gesicht und die Körperkonturen des Babys bereits ideal ausgeprägt sind und es dennoch genug Platz im Bauch seiner Mama hat.
Während Rosie untersucht wird, ließ das Paar natürlich wie gewohnt die Kamera laufen - ahnungslos, was diese gleich aufnehmen wird. Als der Arzt gerade das Gesicht des kleinen Jungen mit dem Ultraschall ins Visier genommen hat, bittet die 26-Jährige ihren Mann, doch einmal mit ihrem ungeborenen Baby zu sprechen. "Hey, kleiner Junge", hört man Harry im Clip am Bauch reden. "Kannst du für mich lächeln?"
Was dann passiert, ist faszinierend: Als das Kind die Stimme seines Papas vernimmt, zeigt sich ein breites Grinsen auf seinem winzigen Gesicht.
Baby im Bauch erkennt Papas Stimme - und lächelt!
Ganz so, als hätte der Babyjunge die vertraute Stimme wiedererkannt und sich darüber gefreut. "Er hat tatsächlich für mich gelacht", freut sich der 29-jährige Australier.
Mama Rosie schreibt im Beitrag, dass sie es nicht fassen kann, was sie beim Ultraschall-Termin erlebt hat. Und sie ergänzt: "Der absolute Beweis dafür, wie wichtig es ist, dass der Papa schon vor der Geburt mit dem Baby spricht. 🥹😭"
Tatsächlich können Babys etwa ab der 24. Schwangerschaftswoche im Bauch der Mutter Stimmen hören. Natürlich ist Mamas Geplapper dabei am besten zu verstehen, aber auch andere Personen werden registriert.
Für Rosie und Harry ging mit ihrem Sohn ein großer Wunsch in Erfüllung: "Für uns ist das weit mehr als nur eine Schwangerschaftsverkündung; es ist der Abschluss eines Kapitels, von dem wir einst dachten, wir würden es nicht überstehen", schrieb das Paar im März.
Drei Jahre lang kämpften die beiden mit Unfruchtbarkeit, die durch PCOS, Endometriose und die Auswirkungen chronischer Entzündungen aufgrund Rosies Schuppenflechte bedingt war.
"Dieser Weg hat uns auf eine Weise geprägt, die uns für immer begleiten wird. Er hat uns stärker gemacht und einander nähergebracht und uns gelehrt, dieses kleine Leben, das in mir heranwächst, noch viel mehr zu schätzen", schreibt die 26-Jährige bewegt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Rosie and Harry